برلماني: مجلس النواب قادر على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بشأن قانون الإيجار القديم، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين.

وأكد "البرعي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أننا في حاجه لقانون جديد للإيجار القديم، وذلك للقضاء على كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع، لافتًا إلى أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد البرلماني، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب، على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى على رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كما أن ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية واحد من القامات الدستورية والقانونية، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة والبرلمان يحرصان على صدور قانون متوازن.