حدث في 8 ساعات| "محلية النواب" تُعلن تصور لمسودة قانون الإيجار القديم.. وبدء حجز أراضي الإسكان المتميز

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت الإسجارات 148%، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أخبار الطقس حتى الجمعة.. أمطار ورياح على مناطق متفرقة واضطراب ملاحة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد 10 نوفمبر وحتى الجمعة 15 نوفمبر الجاري.

يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية.. "صديق": "بنبيع بأسعار إمبارح وضمان حكومي"

رد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، على ما يثار بشأن ارتفاع أسعار الوحدات التي يطرحها الصندوق في عدد من المشروعات.

وقال "صديق"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي": لدينا الآن مشروعات استثمارية مثل مشروع "فسطاط فيو"، أمام متحف الحضارة المصرية، وحجم الإقبال على الحجز في المشروع غير عادي ويوجد تصارع عليه من جانب المواطنين، لأنه مشروع استثماري يتيح للمالك استثمار الوحدات بشكل سياحي.

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وزير العمل يعلن تفاصيل إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج

أكد محمد جبران، وزير العمل، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في ملف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية عمل الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج.

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قبل إلغاء الإيجارات القديمة.. شركة: أسعار الإيجارات في أكتوبر والتجمع زادت 148%

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن التقدم الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والذي جاء مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة والموافقة الأخيرة على قرض بقيمة 820 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، يخلق فرص نمو كبيرة في سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام.

وقال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر: أدى تسليم ما يقرب من 6000 وحدة خلال الربع الثالث، والتي جاءت بالأساس في شرق القاهرة وتوسعاتها، إلى ارتفاع إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في القاهرة إلى حوالي 288 ألف وحدة. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق لـ"الكهرباء" بشأن انقطاع التيار عن جنوب سيناء ومرسى علم

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه في تمام الساعة السادسة صباح اليوم الأحد، تم انسحاب الجهد الكهربائي من جميع محطات محولات جنوب سيناء، وعلى إثره تم خروج جميع الأحمال وفصل التيار الكهربائي عن جميع مدن جنوب سيناء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه على الفور وجَّهَ رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، المشرف على قطاع جنوب سيناء، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ممثلة في منطقة القناة لنقل الكهرباء، باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة لضمان عودة التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم إعادة توصيل التيار تدريجيًّا إلى كل المناطق، بداءً من الساعة السابعة و١٠ دقايق.

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الإيجار القديم.. "محلية النواب": تصور جديد لمسودة مشروع القانون

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة؛ خصوصًا أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفَين.

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بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه

بدأت وزارة الإسكان في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية، ضمن محور أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا.

ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

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هل يجوز للمرأة كشف جسمها أمام محارمها؟.. أمينة الفتوى تجيب

أكدت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تفرق بوضوح بين "الزينة الظاهرة" و"الزينة المستترة" في إطار التعامل مع مسائل الحجاب والزينة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أن القرآن الكريم حدد في سورة النور في الآية 31، التي تقول: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، لافتة إلى أن النساء المؤمنات يجب عليهن إخفاء الزينة عن الأنظار إلا في الأمور الظاهرة، والتي تتحدد وفقًا لما جاء في السنة النبوية.

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