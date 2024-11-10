بيان مشترك.. مصر وماليزيا تتفقان على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

رئيس وزراء ماليزيا: التحدث في جامعة الأزهر من أروع التكريمات في حياة

كتب- محمد نصار:

أصدرت جمهورية مصر العربية وماليزيا، خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء ماليزيا إلى مصر وتزامنا مع الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وماليزيا.

وتعد زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم ثاني زيارة لمصر كرنيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين.

واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيدًا لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر، من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وفي هذا الصدد فإنه من المقرر أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنانية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأكد الجانبان، انطلاقًا من إدراكهما لإمكانات اقتصاد البلدين، ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة.

كما ثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، والنقل والنقل البحري، والتعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات.

وأبرز الجانبان، أن العلاقات التجارية والاستثمارية الشاملة بين البلدين تستند على المصلحة المشتركة لمبادئ التجارة الحرة والعادلة.

كما اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسیان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين.