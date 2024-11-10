تحذير- رئيس المناعة بـ"المصل واللقاح": حقنة البرد تؤدي للوفاة

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، اليوم الأحد، إن حقنة البرد الشهيرة التى يحصل عليها البعض من الصيدليات على أنها تحتوي على الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، تؤدى لمضاعفات خطيرة قد تصل أحيانا إلى الوفاة.

وقال الحداد - خلال لقاء لفضائية "dmc" اليوم - "إن الأمراض والعدوي الفيروسية لا يتم علاجها بالمضادات الحيوية أو الكورتيزون نهائيا، خاصة الحقن المنتشرة حاليا بدون وصف طبي، والتي قد تؤثر على المناعة، وتقضي على البكتيريا النافعة، ونمو جيل من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص يقومون باستخدام حقن البرد دون إجراء اختبارات للحساسية؛ ما أدى لوفاة بعض الأشخاص، لافتا إلى أن جرعات الكورتيزون في حقن البرد تشعر المريض بارتياح وهمي كاذب، محذرا من خطورة الإصابة بالسكر والضغط بسببها وتأثيرها على المناعة، مشددا على أن تناول المسكنات بدون داع ودون الرجوع لطبيب قد يضر مريض حساسية الصدر وتسبب له أزمة ربوية شديدة وقد تؤدي للوفاة.

وأشار إلى أن أعراض العدوي البكتيرية تتضمن ارتفاع شديد في درجات الحرارة قد تصل لـ40 درجة، وظهور مؤشرات في الدم بوجود التهابات، وتشخيص واضح للإصابة بالتهاب رئوي، لافتا إلى أنه في هذه الحالة فقط يتم وصف المضادات الحيوية من قبل الطبيب، أما العدوي الفيروسية يصاحبها حرارة متوسطة واحتقان بالحلق دون الشعور بآلام بالعظام أو التهابات تنفسية والذي يتم تحديده أيضا من قبل الطبيب.

وأكد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن مصل الأنفلونزا هو مصل وقائي للشخص السليم، ليتفادي الإصابة بالأنفلونزا، ويفضل الحصول عليه في شهري أكتوبر ونوفمبر، ليقي الإنسان من أشرس أربع فصائل من الإنفلونزا المنتشرة عالميا، والتى قد تؤدي لمضاعفات خطيرة وأحيانا للوفاة.