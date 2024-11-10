رئيس "برلمانية الوفد": أين قانون العمل؟.. وممثل الحكومة يُجيب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشه مجلس الشيوخ منذ سنتَين؛ لأنه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقة بين الطرفَين .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بأن مجلس الشيوخ قام بجهود كبيرة جداً في مشروع قانون العمل، ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على القانون لأنه آلية من آليات المعايير الدولية بضرورة تشاور أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن في علاقة العمل .

وشدد فوزي على أن الحكومة وضعت القانون على أجندتها، وأنه من المقرر خروجه قبل نهاية العام الميلادي الحالي، فهناك تعديلات ببعض الصياغات وانفتاح من الحكومة واستجابتها للأطراف ذات الصلة .

وأوضح ممثل الحكومة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أقرت بعض التعديلات تعبر عن آراء الأطراف ذات الصلة، واقتربت من أرض الواقع بما يثري القانون .

وكان رئيس برلمانية الوفد النائب طارق عبد العزيز، قد أكد أن الحكومة أوقفت العمل في الجهاز الإداري واستعانت بشركات؛ مما خلق حالة من الشح، حيث يوجد شهر عقاري في بلدتي في دكرنس بمحافظة الدقهلية؛ رئيس المكتب يقوم بإجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات رغم مهامه الكثيرة، وهذا المكتب يخدم 500 ألف نسمة .

وشدد طارق عبد العزيز على أن الحكومة مسؤولة عن تحويل الهجرة غير الشرعية إلى شرعية، مسؤولية الدولة مجتمعةً، ومحاسبة من أوقف تصدير العامل المصري؛ لأن الدولة هي المسؤولة عن ذلك .

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بأن "الرسالة وصلت ".