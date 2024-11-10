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وزير العمل يعلن عن تعديلات مهمة في القانون الجديد

03:19 م الأحد 10 نوفمبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- نشأت علي:

كشف محمد جبران، وزير العمل، إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.

وأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالي 1300 شكوى كانتتلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة.

وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية.

محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد
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