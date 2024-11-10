محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي اتجاه المنيب لمدة شهر

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي القادم بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب؛ وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة شهر، وذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو، امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور .

وأوضحت محافظة الجيزة - في بيان اليوم الأحد - أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الاتية: حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب بإستكمال السير اتجاه مناطق المنيب يتم الدخول يميناً إلى مسار التحويلة المستحدثة بعرض 4 حارات مرورية واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.