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وزير العمل يعلن تفاصيل إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج

02:29 م الأحد 10 نوفمبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- نشأت علي:

أكد محمد جبران، وزير العمل، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في ملف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية عمل الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج.

وكشف عن تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية، مؤكدا التنسيق من أجل الحفاظ على العمال المصرية.

وأشار إلى جهود الوزارة في مواجهة مكاتب التشغيل الوهمية، قائلا: لا تهاون في مواجهة شركات إلحاق العمالة المصرية الوهمية.

وكشف إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج، فضلا عن رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.

وأكد وزير العمل، السعي لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.

محمد جبران وزير العمل إلحاق عمالة بالخارج القطاع الخاص تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
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