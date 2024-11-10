وزير الشئون النيابية: نأمل الانتهاء من قانون العمل الجديد نهاية العام الحالي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، متابعا: "عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي".

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وتعقيبا على النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، وهناك 3 جهات معنية بالتشريع، وهم: الدولة متمثلة في الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة في التشريع، ولا بد من الخروج بصيغة توافقية في واحد من التشريعات الحيوية.

وتابع فوزي: "القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على التشريعي، وتم بالفعل، وهناك بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها جراء هذا التشاور، ومن ثم يتم إضافة هذه التعديلات على التشريع، وهو ما يعني استجابة الحكومة للمطالب، وحرصها على تحقيق التوازن في القانون، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ أضاف عدد من التعديلات على التشريع، والحكومة أخذت بها، والآن يجرى إضافة النقاط التى تم الاتفاق عليها، والحكومة أدرجت مشروع القانون في الأجندة التشريعية، ومجلس النواب وجه بأهمية التشريع، وعندنا أمل قبل انتهاء العام الميلادي الحالي أن نكون انتهينا منه".