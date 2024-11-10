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"الغزالي": مصر أول دولة تقلل معدلات الإصابة بسرطان الثدي لـ 20%

01:43 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الدكتور هشام الغزالي

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية دعم صحة المرأة، إن الدولة حريصة على تحديث البروتوكول العلاجي أكثر من مرة لمواكبة العلاجات الحديثة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "يوم التضامن الوردي" وتوحيد الجهود لمكافحة سرطان الثدي، اليوم الأحد.

وأوضح أن مصر أول دولة تصل إلى مؤشرات سرطان الثدي وتقليل معدلات الإصابة إلى 20%، كما أن المبادرة ساهمت في تقليل فترة تشخيص سرطان الثدي من 120 إلى 49 يوما، الأمر الذي انعكس على تقليل نسبة الوفيات الخاصة بسرطان الثدي إلى 2.5% سنويًا.

وتقدم خدمات مبادرة صحة المرأة من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى الحملات المتنقلة التي تصل لكل سيدة مصرية.

الدكتور هشام الغزالي معدلات الإصابة بسرطان الثدي سرطان الثدي دعم صحة المرأة مؤتمر يوم التضامن الوردي
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