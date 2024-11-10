معاينة 12 مخزن تغذية مدرسية وحملات مكثفة.. التقرير الـ42 لـ"سلامة الغذاء" -إنفوجرافيك

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كتب- أحمد السعداوي:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ42 لعام 2024، عن الفترة من 2- 8 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وجاءت الأنشطة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 23 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 44 زيارة، وأصدرت الإدارة 491 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 418 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3700 رسالة بنحو 142 ألف طن لعدد 1274 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 أصناف من خضراوات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 51 صنفًا بنحو 33 ألف طن.

وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 10 آلاف طن، تليه المانجو بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنفًا بنحو 27 ألف طن.

ومثَّلت السعودية والسودان وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 167 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 600 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ580 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1910 رسائل بنحو 373 ألف طن لعدد 840 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 185 صنفًا من قمح، وزيوت متنوعة، وفول الصويا وعدس من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر؛ تليها أوكرانيا وأمريكا وإندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 595 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ310 رسائل، ثم ميناء دمياط بإجمالي 266 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 101 منتج و21 شركة ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 680 منتجًا جديدًا، وأصدرت 27 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة- مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 33 شكوى، وجار فحص 12 شكوى.

ونفَّذَ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 720 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية ومرسى مطروح والبحيرة وأسيوط والمنوفية والإسكندرية والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 697 منشأة محلات عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحلات العامة 456 معاينة لمحلات عامة، بينما استوفت 358 منشأة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، المنيا، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، البحر الأحمر، سوهاج، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القاهرة الجيزة.

وفي ما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 12 مخزنًا خلال الأسبوع الماضي في محافظات الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، بورسعيد، الجيزة، الفيوم، البحر الأحمر، سوهاج.

وفي ما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، بني سويف، الإسماعيلية، الدقهلية، الجيزة، الغربية.

وفي ما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ79 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، مطروح، سوهاج، أسيوط، البحيرة والجيزة، واستوفت 7 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وذلك في محافظتي أسيوط والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 480 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 18 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 63 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 25 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملة على بعض المجازر في بعض أحياء محافظتي الجيزة والإسكندرية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 16 زيارة رقابية على مراكب/ سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجيل 3 مصانع خلال الأسبوع الماضي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 35 حملة تفتيشية موسعة على 225 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت الحملات عن ضبط 12 ألف عبوة عصير وشيكولاتة مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 300 كجم مشمش مجفف وبودرة لوز لوجود تغير في الخواص الطبيعية.

وتم المرور على 50 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وتم إعدام 300 كجم جبن (مش) و400 كجم مشمش مجفف، وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 40 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ1 طن (عصائر، عطارة، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 2 حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 10 منشآت غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 22 حملة تفتيشية؛ بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 125 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، بني عبيد، السنبلاوين، شربين، محلة دمنة، دكرنس، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة، والتحفظ على 35 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (ملح فاسد- زيوت، كبدة- لحوم)، وتم التحفظ على 4000 عبوة حلوى الموز.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 2 حملة تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين والطب البيطري؛ حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمنطقتي الشهيد والهلال، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 600 كجم (لحوم، كبدة، أسماك مملحة) متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام الفرع بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد 21 منشأة غذائية في نطاق (جزيرة شندويل- ميدان المعارف)، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 60 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وأسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخبوزات- مواد غذائية متنوعة) وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 21 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 115 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم إعادة المرور على 16 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية على 76 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، قويسنا، أشمون، منوف، الباجور، الشهداء، السادات)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 8 منشآت غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، توابل، أرز.. وغيرها)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.