رئيس مجلس الشيوخ يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس الشيوخ لمناقشتها.

جاء في المقدمة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، الذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.

ويهدف هذا القانون إلى تسهيل حركة التجارة البحرية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتقديم خدمات بحرية تنافسية.

كما يهدف إلى تعزيز دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن، بما يسهم في زيادة السعة الاستيعابية للسفن المصرية وتوفير فرص عمل.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة يتعلق بتسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، لمناقشته وإبداء الرأي فيه.

وأخيراً، تمت إحالة مشروع قانون بشأن سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار، حيث تهدف مناقشة هذا المشروع إلى وضع ضوابط وتنظيمات تساعد في تحسين أداء سجل المستوردين بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني.