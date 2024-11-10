وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى العين السخ

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ناصر إبراهيم، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة بشركة موانئ دبي ومؤسسة «دبي بي ورلد» الخيرية، ومحمد طارق شوكت، رئيس القطاع الأمني والعلاقات الحكومية والشؤون العامة بالإدارة التنفيذية في مصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى العين السخنة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بوفد شركة موانئ دبي، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لإنشاء مشروع مستشفى العين السخنة، نظرًا لأهميته في استقبال مصابي حوادث الطرق السريعة والساحلية المحيطة بالمنطقة الشرقية.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن شرحًا مفصلًا لآخر تطورات مشروع مستشفى العين السخنة الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة 491 مليون جنيه، وتبلغ مساحة المباني 1400 متر مربع، متضمنة المبنى الرئيسي المكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بطاقة استيعابية 72 سرير إقامة داخلي، و10 أسرّة عناية مركزة، و3 حضانات، و4 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، وغرفة قسطرة، و12 سرير طوارئ، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم أشعة عادية، ومقطعية، وسونار.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد حرصه على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية، لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة في أسرع وقت.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والمهندسة مي إسماعيل، عضو مكتب مساعد الوزير للمشروعات القومية.