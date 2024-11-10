رئيس "قومي الطفولة" تزور دار الصديق لرعاية الأيتام بالعبور لمشاركة الأطفال الاحتفال بعيد الطفولة

كتب - أحمد جمعة:

زارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، يرافقها الدكتور نور أسامة، عضو المجلس، دار الصديق لرعاية الأيتام بالعبور التابعة لجمعية مركز الصديق الإسلامي بالشيراتون، وذلك في إطار احتفال المجلس بأعياد الطفولة.

وأوضحت "السنباطي"، أنه تم خلال الزيارة تفقد أنشطة الدار المقدمة للأطفال المقيمين بها، كما تم تنظيم احتفالية بأعياد ميلاد بعض الأطفال بالدار بمشاركة الحضور، في جو عائلي أضفى البهجة والسعادة على الأطفال، مشيرة إلى سعادتهم بمشاركة وفد المجلس وأعضاء نوادي الروتاري في الزيارة.

وأكدت أن الدولة المصرية حريصة على تقديم سبل الدعم للأطفال، وخاصة الأطفال المقيمين بدور الرعاية، مشيرة إلى أن المجلس يقوم بأنشطة ومبادرات تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأشادت بما تقدمه الجمعية من أنشطة متميزة ورعاية للأطفال، مؤكدة حرص المجلس على التعاون مع النماذج المشرفة التي ترعى الأطفال وترتقي بهم.

وفي نهاية الاحتفالية، تم توزيع الهدايا العينية المقدمة من نادي روتاري الرحاب ونادي روتاري المعادي على الأطفال الموجودين بالدار، مما كان له أثر إيجابي في إدخال البهجة والسرور عليهم في عيدهم.