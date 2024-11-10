إن فاتك الميري.. تفاصيل طلب مناقشة بشأن البطالة وتغيير ثقافة الناس

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشار النائب إلى أن هناك إشكالية كبيرة تتمثل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل؛ مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة .

وأوضح النائب أن القطاع غير الرسمي يفتقد الأمان الوظيفي؛ مما يؤدي إلى بيئة عمل غير مستقرة، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ أكد أهمية ربط الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتشجيع المواطنين؛ خصوصًا أنهم يعلمون التحديات في التحول للاقتصاد الرسمي، مثل الضرائب والإجراءات وغيرهما.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التحركات في شأن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد النائب أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما يتعلق بالتعليم التكنولوجي، باعتباره تعليمَ المستقبل.

وأوضح النائب أن النمو السكاني يمثل عبئًا إضافيًّا على سوق العمل، في ظل الطلب المتزايد على فرص العمل، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشجيع الدولة لريادة الأعمال، من خلال التحرك لتغيير ثقافة المواطنين في التعلق بالعمل الحكومي، انطلاقًا من مقولة "إن فاتك الميري".