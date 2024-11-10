رحيل رئيس مجمع اللغة العربية.. وهذا موعد تشييع الجنازة

كتب- محمد شاكر:

توفي صباح اليوم، الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد أبي المكارم أسفل كوبري الفردوس بصلاح سالم.

ونعى مجمع اللغة العربية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، العالم الراحل، في بيان جاء نصه كالتالي: ينعى مجمع اللغة العربية: مكتبه، وأمينه العام، وأعضاؤه وخبراؤه، وباحثوه، والعاملون به- العالم الكبير أ.د.عبدالوهاب عبدالحافظ (رئيس المجمع، رئيس جامعة عين شمس الأسبق) الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أسرته ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان، وستُشيَّع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد أبي المكارم أسفل كوبري الفردوس بصلاح سالم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وُلد الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الحافظ بمحافظة الدقهلية عام 1937م، وأتم تعليمه قبل الجامعي بمدينة المنصورة، ثم التحق بكلية الزراعة – جامعة عين شمس عام 1959م، وبعد تخرجه عُيِّن معيدًا بقسم الميكروبولوجيا الزراعية بكلية الزراعة، وحصل على الماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية عام 1962م، ثم الدكتوراه في التخصص نفسه عام 1966م، فعيِّن مدرسًا بالكلية، ثم أستاذًا مساعدًا من 1972م، فأستاذًا في عام 1977م. بعد ذلك عمل وكيلًا لكلية الزراعة للدراسات العليا من عام 1985 حتى 1987م، ثم عميدًا للكلية حتى عام 1992م، ثم رئيسًا لجامعة عين شمس من عام 1992 حتى 1997م، ثم أستاذًا متفرغًا حتى الآن.

أشرف الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ على أكثر من ستين رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة عين شمس وعدد من الجامعات المصرية.

كما أنه أشرف على تطوير شعبة الميكروبولوجيا بكلية العلوم- جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1980 حتى 1985م، وأشرف على عدد من طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وحصل عدد منهم على درجة الماجستير.

كما أنه عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي 1992-1997 ثم من 2004-2008م، وعضو المجلس الأعلى للجامعات كرئيس لجامعة عين شمس 1992-1997م، وعضو المجلس من الخارج 2003-2007م، وعضو مجلس الغذاء والزراعة بالأكاديمية، وعضو هيئة مكتب مجلس الأغذية والزراعة بالأكاديمية، ورئيس شعبة الميكروبولوجيا التطبيقية بالأكاديمية، وعضو لجنة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية – وزارة البحث العلمي والأكاديمية.