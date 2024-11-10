إعلان

تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

11:48 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإعلامية دعاء فاروق عن موعد ومكان جنازة والدة صديقتها الإعلامية مفيدة شيحة، التي توفيت يوم أمس. وتعيش مفيدة حالة من الحزن الشديد بسبب فقدان والدتها.

وكتبت دعاء فاروق على حسابها الشخصي على فيسبوك: "صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

وكانت وفاة والدة مفيدة شيحة قد جاءت بشكل مفاجئ، وتلقت تعازي حارة من جمهورها وعدد من زملائها الإعلاميين والعديد من الشخصيات في الوسط الفني، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.

دعاء فاروق مفيدة شيحة مسجد فاطمة الشربتلي التجمع الخامس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قومي حقوق الإنسان" يناقش تعزيز تشريعات الحقوق الإنجابية والجنسية

إعلان

إعلان

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24
الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا