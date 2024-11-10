تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإعلامية دعاء فاروق عن موعد ومكان جنازة والدة صديقتها الإعلامية مفيدة شيحة، التي توفيت يوم أمس. وتعيش مفيدة حالة من الحزن الشديد بسبب فقدان والدتها.

وكتبت دعاء فاروق على حسابها الشخصي على فيسبوك: "صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة".

وكانت وفاة والدة مفيدة شيحة قد جاءت بشكل مفاجئ، وتلقت تعازي حارة من جمهورها وعدد من زملائها الإعلاميين والعديد من الشخصيات في الوسط الفني، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.