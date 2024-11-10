إعلان

بالأرقام.. وزير الصحة يكشف تحسن معدل الإصابة بسرطان الثدي في مصر

11:47 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    التعليم العالى (1)
  • عرض 4 صورة
    التعليم العالى (3)
  • عرض 4 صورة
    التعليم العالى (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك دعمًا من الدولة للمريض، حيث إن أرقام الإصابة بسرطان الثدي تحسنت في مصر، وشهدت انخفاضًا من ٧٠٪ إلى ٣٠٪ في نسبة الإصابة في المرحلة الرابعة من سرطان الثدي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «يوم التضامن الوردي» وتوحيد الجهود لمكافحة سرطان الثدي، اليوم الأحد.

وأكد أن الوزارة نجحت في الوصول إلى أقل من ٤٩ يومًا في تشخيص الإصابة بسرطان الثدي، منوهًا بدور المجتمع المدني في الوصول إلى كل البيوت في القرى والمحافظات.

وأوضح أن كل جنيه يتم إنفاقه في الكشف المبكر يوفر على الدولة إنفاق مليارات الجنيهات في العلاج.

سرطان الثدي الإصابة بسرطان الثدي وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مؤتمر يوم التضامن الوردي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

إعلان

إعلان

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24
الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا