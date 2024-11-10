بالأرقام.. وزير الصحة يكشف تحسن معدل الإصابة بسرطان الثدي في مصر

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك دعمًا من الدولة للمريض، حيث إن أرقام الإصابة بسرطان الثدي تحسنت في مصر، وشهدت انخفاضًا من ٧٠٪ إلى ٣٠٪ في نسبة الإصابة في المرحلة الرابعة من سرطان الثدي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «يوم التضامن الوردي» وتوحيد الجهود لمكافحة سرطان الثدي، اليوم الأحد.

وأكد أن الوزارة نجحت في الوصول إلى أقل من ٤٩ يومًا في تشخيص الإصابة بسرطان الثدي، منوهًا بدور المجتمع المدني في الوصول إلى كل البيوت في القرى والمحافظات.

وأوضح أن كل جنيه يتم إنفاقه في الكشف المبكر يوفر على الدولة إنفاق مليارات الجنيهات في العلاج.