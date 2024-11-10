أول تعليق لـ"الكهرباء" بشأن انقطاع التيار عن جنوب سيناء ومرسى علم

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه في تمام الساعة السادسة صباح اليوم الأحد، تم انسحاب الجهد الكهربائي من جميع محطات محولات جنوب سيناء، وعلى إثره تم خروج جميع الأحمال وفصل التيار الكهربائي عن جميع مدن جنوب سيناء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه على الفور وجَّهَ رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، المشرف على قطاع جنوب سيناء، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ممثلة في منطقة القناة لنقل الكهرباء، باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة لضمان عودة التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم إعادة توصيل التيار تدريجيًّا إلى كل المناطق، بداءً من الساعة السابعة و١٠ دقايق.

وأكد المصدر أن جميع المناطق بجنوب سيناء تتمتع بتغذية كهربائية مستقرة ومنتظمة، إذ لم يستمر الفصل سوى ساعة فقط؛ مما يعتبر بمثابة مجهودات كبيرة تُحسب للقائمين على منظومة الكهرباء بشركة القناة للتوزيع ومنطقة القناة لنقل الكهرباء.

ونفى المصدر أيضًا ما تردد عن وجود أعطال أو انقطاعات بمدينة مرسى علم، موضحًا أن بعض المناطق الموجود بها قرى سياحية تشهد أعمال صيانة مؤقتة لتقوية الشبكة الكهربائية ومراجعة الأحمال والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء؛ لتأمين التغذية الكهربائية لجميع المناطق.

يُذكر أن الأجهزة المختصة تلقت إخطارًا من إدارة كهرباء مرسى علم؛ يفيد فصل مغذي منطقة الشمال 3 هوائي من محطة محولات مرسى علم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ نظرًا لوجود عطل على الخط الكهربائي، وأنه جار العمل لمعرفة السبب من قِبل وردية الأعطال التابعة لإدارة الكهرباء، وسيتم التعامل والمتابعة لإعادة التيار وإصلاح العطل.