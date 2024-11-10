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الصحة: انخفاض معدل الوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 2.5% سنويًا

11:31 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
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كتب - أحمد جمعة:

تصوير - نادر نبيل:

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة إعلامية للتوعية بسرطان الثدي بصفة خاصة، ومبادرة صحة المرأة بصفة عامة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «يوم التضامن الوردي» وتوحيد الجهود لمكافحة سرطان الثدي، اليوم الأحد.

وأضاف وزير الصحة أن كل جنيه يُنفق على الوقاية يوفر آلاف الجنيهات في العلاج، وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي يضمن وجود أفراد مجتمع أقوياء يتمتعون بصحة جيدة وقادرين على العطاء.

وكشف وزير الصحة عن عدد من الأرقام، حيث انخفضت معدلات الوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة ٢.٥٪ سنويًا، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الوفيات بنسبة ٢٥٪ عام ٢٠٣٠، وأن تصل هذه النسبة إلى ٤٠٪ عام ٢٠٤٠.

وقال إن هناك ٣٠ ألف حالة، تبيّن أن ٢٢٥ منهن إيجابيات، وتم إدراجهن في برنامج العلاج.

التعليم العالى مؤتمر يوم التضامن الوردي انخفاض معدل الوفاة سرطان الثدي مبادرة صحة المرأة
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