أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية على مختلف الأنحاء، اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن آخر صور بالأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (مطروح - الإسكندرية) وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدينتي (حلايب وشلاتين)، وشمال سيناء ومناطق من جنوب الوجه البحري وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.