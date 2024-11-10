كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الأحد 10-11-2024، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية في الصباح الباكر.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد 10-11-2024، سقوط أمطار غزيرة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم الأحد يشهد نشاطًا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وعلى فترات متقطعة.