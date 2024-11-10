نشرة التوك شو| موعد تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة وتحذيرات من حقن التخسيس

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عمرو أديب عن حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم: زلزال قانوني بكل المقاييس

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه زلزال قانوني بكل المقاييس

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، أكد أديب، أن الحكم بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا.

من يتحمل قيمة تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة؟.. رئيس المرفق الأسبق يوضح

كشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، حافظ سلماوي، عن الجهة التي ستتحمل تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع.

وقال "سلماوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، السبت، إن عمر عداد الكهرباء الافتراضي يبلغ 15 سنة، وفقًا للأكواد.

متى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وموقف الملاك حال عدم إصدار القانون الجديد.

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة كافة.

مستشار الرئيس للصحة محذرًا من حقنة البرد: خليط شبه كرتزوني غير مصرح به

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن زيادة عدد حالات الإنفلونزا الموسمية نتيجة التغير الحاد في درجات الحرارة وهو أمر معتاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن السبب في ذلك يرجع لكون الجهاز التنفسي لا يستطيع التأقلم مع التلقلبات في درجات الحرارة.

"إسكان النواب": حكم الدستورية بإلغاء قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ

علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم".

"عنده 18 طفل من غير أم".. تفاصيل اعتداء طبيب نساء أجنبي على بناته

كشفت الإعلامية أميرة بدر، تفاصيل اعتداء طبيب نساء أجنبي على بناته، مشيرةً إلى أن البنات وُلدن عبر عملية شراء بويضات، حيث كان الأب متزوجًا في بلده الأصلي ولديه ابنة حاول الاعتداء عليها.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، قالت أميرة بدر، إنه تبين بعد طرده من بلده، غادر الأب إلى مصر وجلب بناته، لكنه لم يكن بعيدًا عن الأذى.

أستاذ الكبد يحذر من حقن التخسيس: تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

حذر الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، من مخاطر حقن التخسيس.

خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح عمر أن هذه الحقن كانت في البداية مخصصة لمرضى السكري، ولكن بعد موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامها في إنقاص الوزن، أصبح من الضروري استخدامها تحت إشراف طبي.