تدفق المياه إلى مصر رغم توقف التوربينات".. خبير يفجر مفاجأة بشأن تشغيل سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا، عن مفاجأة بشأن تشغيل سد النهضة خاصة بعد أعلنت الحكومة الإثيوبية عن إنتهاء إكتمال بناء السد بنسبة 100%.

وقال "شراقي"، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "تتدفق مياه النيل الأزرق من خلال بوابتين من بوابات المفيض العلوى بتصريف يومى حوالى 100 مليون م3/يوم منخفضا قليلا عن الأسبوع الماضى،مع استمرار توقف التوربينات الأربعة".

وتابع شراقي قائلا: سوف ينخفض تدريجيا خلال الأيام القادمة وحينئذ يكتفى بفتح بوابة واحدة، أو إغلاقها فى حالة تشغيل التوربينات مرة أخرى، مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638 م، وإجمالى 60 مليار م3.

ولفت شاقي إلى أن تشغيل التوربينات أو توقفها ليس له أهمية بالنسبة لمصر لأن كمية المياه الحالية سوف تمر إلى السودان ومصر سواء مرت على التوربينات أو من خلال بوابات المفيض.

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