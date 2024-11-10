الثلاثاء المقبل.. منتدى المستقبل يناقش "على مقعد خلف نافذة"

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (على مقعد خلف نافذة) للقاص والروائي حسين منصور.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص والروائي د. حاتم رضوان، ويدير الندوة القاص والروائي سمير فوزى.

وصدرت المجموعة القصصية "على مقعد خلف نافذة" عن سلسلة إبداعات قصصية في الهيئة المصريةالعامة للكتاب.

وحسين منصور كاتب مصري له عدد من الأعمال السردية المتميزة، من بينها رواية (ثم) عن المجلس الأعلى للثقافة، فضلا عن مجموعاته القصصية: (وما زال)، (سأحكي لكم)، (من حكايا المساء).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.