أخبار الطقس حتى الجمعة.. أمطار ورياح على مناطق متفرقة واضطراب ملاحة

أمطار على القاهرة ورعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ولمدة 6 أيام اعتبارًا من اليوم الأحد 10 نوفمبر وحتى الجمعة 15 نوفمبر الجاري.

طقس الأحد 10 نوفمبر 2024

يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، تكون رعدية أحيانًا.

وتوجد أيضًا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على (حلايب - شلاتين) وشمال سيناء ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 11 نوفمبر 2024

توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء 12 نوفمبر حتى الجمعة 15 نوفمبر

يوجد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



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