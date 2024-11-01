عمرو أديب يطالب بتقنين زيت القنب الهندي كمسكن لمرضى السرطان

كتب- حسن مرسي:

طالب الإعلامي عمرو أديب، بضرورة تقنين استخدام زيت نبتة القنب الهندي (الحشيش) كمسكن لمرضى الأورام السرطانية في المراحل المتأخرة.

خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، شدد أديب على ضرورة السماح باستخدام هذا العلاج تحت إشراف طبي، مشيراً إلى أن العديد من الدول الغربية قد شرعت في تقنين زيت القنب كمسكن لمرضى الأورام .

وأكد أديب: عن العلاج لا التعاطي أتحدث، هذا المسكن هو مجرد وسيلة للتخفيف من آلام المرضى في مراحل متقدمة من المرض، حيث يكونون في أمس الحاجة إلى المسكنات القوية، مضيفًا: "العلاج مسكن للعذاب ومضاد للألم المبرح للورم، لا أحد منا يعرف متى يطرق هذا المرض المؤلم باب بيته"

من جانبه، أيد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة بجامعة هارفارد، وجهة نظر أديب، مؤكداً أن زيت القنب الهندي يعد من أقوى المسكنات الطبيعية، وأن استخدامه يمكن أن يخفف بشكل كبير من آلام مرضى السرطان في مراحلهم الأخيرة.

ودعا حمدي إلى ضرورة تصنيع هذه الأدوية محلياً تحت إشراف طبي شديد، بدلاً من استيرادها من الخارج، مشددًا على أن المراحل المتأخرة من الأورام السرطانية هي مرحلة تعذيب مبرحة للمريض في أيامه الأخيرة، ولا يجب أن يتألم إنسان في وجود مسكن.