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خبير عسكري يوضح حقيقة رسو سفينة ألمانية محملة بالأسلحة بميناء الإسكندرية

11:27 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

ميناء الإسكندرية

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كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء أركان حرب أسامة محمد كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، على عدم صحة الشائعات التي انتشرت حول سماح مصر لإحدى السفن الألمانية بالرسو في ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أن هذه الشائعات تستهدف تشويه صورة مصر.

وقال كبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، إن السفينة التي تم الحديث عنها هي سفينة برتغالية وليست ألمانية، وأنها لم تحمل أي أسلحة أو مواد متفجرات، كما نفت وزارة النقل المصرية هذه الشائعات بشكل قاطع.

وأوضح اللواء أركان حرب أسامة محمد كبير أن السفينة البرتغالية "كاترين" تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بالرسو في ميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة لصالح وزارة الإنتاج الحربي، وبعد الانتهاء من عملية التفريغ، غادرت الميناء متجهة إلى ميناء حيدر باشا في تركيا لاستكمال رحلتها.

وشدد اللواء أركان حرب أسامة محمد كبير، على أن مصر ملتزمة بمواقفها الثابتة، وأنها لا تسمح بعبور أي شحنات مخالفة للقانون الدولي عبر أراضيها.

ودعا المستشار بكلية القادة والأركان، إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها ونشرها، حفاظاً على السمعة والمصلحة الوطنية.

رسو سفينة ألمانية محملة بالأسلحة المستشار بكلية القادة والأركان شائعات تستهدف تشويه صورة مصر برنامج الحكاية أركان حرب أسامة محمد كبير
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