اللواء إبراهيم عثمان: حررنا سيناء بقوة الجيش وحصلنا عليها كاملة بقوة السلام

كتب- حسن مرسي:

أكد الخبير الاستراتيجي اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، أننا حررنا سيناء بقوة الجيش المصري وحصلنا عليها كاملة بقوة السلام.

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن إسرائيل تحارب بالوكالة عن أمريكا في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل شوكة في ظهر العرب بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح "عثمان"، أن إسرائيل ذراع أمريكا لمواجهة الصين وروسيا في الشرق الأوسط، وإسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل وأنهت البنية التحتية داخل القطاع لأنها ترغب في إنهاء القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الفلسطينين لسيناء.

واضاف أن إسرائيل خسرت معركتها في غزة لفشلها في القضاء على حماس وإرجاع الأسرى الإسرائيليين رغم أن هناك دعم أمريكي مفرط لها في المنطقة.