بحضور شخصيات سياسية وفنانين.. بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنتها - (25 صورة)

كامل العدد.. إيهاب توفيق يتألق على مسرح البالون

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تصوير- هاني رجب:

احتفلت الإعلامية بسمة وهبه وزوجها النائب البرلماني علاء عابد، بحفل خطوبة ابنتهما نادين، بحضور عدد من النواب، منهم النائب فخري طايل والنائب عصام هلال والنائب عادل الخبيري والنائبة شادية الخضيرى عضو البرلمان العربي.

كما حضر حفل الخطوبة، الفنان محمد حماقي والفنانة مايا دياب وغيرهم من نجوم المجتمع والمشاهير.

وحرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب عل توجيه الشكر للشعب المصري على دعمهم للشعب اللبناني خلال الحفل.

وقالت مايا دياب قبل غنائها: "راح غني باللبناني أغنية للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها".