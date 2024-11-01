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مفيش أكل بايت.. ياسمين عز: وجبة الإفطار عند الرجل المصري وجبتين

07:38 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

الإعلامية ياسمين عز

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كتب- حسن مرسي:

ردت الإعلامية ياسمين عز، على سؤال إحدى متابعت البرنامج، والتي قالت "مخطوبة لواحد مصري، وأنا مش مصرية وعايزة أعرف المصريين بياكلوا إيه".

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الجمعة، إن وجبة الإفطار لدى الرجل المصري عبارة عن وجبتين وليس وجبه واحدة، متابعة أن الأولى شرقي والثانية غربي.

وأضافت ياسمين عز، أن الأولى تقوم على عيش بلدي وطبق فول بالليمون وطعمية حمص وبيض مسلوق وكوب شاي بالنعناع، مستدركة أن وجبه الغداء الطبخ يوم بيوم، ومفيش أكل بايت، وكل يوم طبخ وتعملي كل يوم بطة بالبرتقال أو ديك رومي ومعاه مقبلات محشي و أرز حبة وحبة.

الإعلامية ياسمين عز مفيش أكل بايت وجبة الإفطار عند الرجل المصري برنامج كلام الناس
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