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رئيس "اتصالات النواب" يكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

07:09 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

أسعار كروت الشحن

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كتب- حسن مرسي:

نفى أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، صحة الشائعات المتداولة حول زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت لجميع شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وأكد بدوي في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، أن الفترة الحالية لا تشهد أي زيادة في أسعار كروت الشحن، وأن هذا الموضوع لم يتم طرحه على لجنة الاتصالات بمجلس النواب حتى الآن.

وأوضح رئيس لجنة اتصالات النواب، أن أي قرار بزيادة أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن أن يتم اتخاذه بشكل فردي من قبل أي شركة، بل يتطلب موافقة الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعقد اجتماعات موسعة لبحث الأمر.

وشدد بدوي على أن أي زيادة محتملة في أسعار هذه الخدمات ستكون مصحوبة بإعلان رسمي من الجهات المعنية، ولن يتم إخفاؤها عن الرأي العام.

ودعا رئيس لجنة اتصالات النواب، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

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