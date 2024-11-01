وزير الثقافة المصري يلتقي نظيره القطري ورئيس مجلس أمناء "متاحف قطر" بالدوحة

كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، بالشيخ، عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، وذلك ضمن زيارته الرسمية لدولة قطر لحضور فعاليات "قطر تبدع 2024".

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعم وتطوير التبادل في المجال الثقافي. كما نُوقش خلاله مقترح لإقامة فعاليات فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة، تجسد ثقافة وتراث البلدين.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، بالشيخة، المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء "متاحف قطر"، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر وقطر، خاصة في مجالات المتاحف وتبادل الخبرات الفنية.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، الجهود المشتركة لتطوير قطاع المتاحف الفنية، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية والثقافية بين المؤسسات المتحفية في البلدين، مشددين على دور المتاحف المهم في تعزيز الهوية الثقافية، ونشر المعرفة حول التراث الإقليمي والعالمي.

وأكد وزير الثقافة، على أهمية التعاون الثقافي بين مصر وقطر، كجزء من الروابط التي تجمع الشعبين، مشيرًا إلى دور القوى الناعمة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تطلعاته لتكثيف التعاون الثقافي والفني مع الجانب القطري.