أبو القمصان عن قضية أم خالد: لو عندها استعداد تجيب صينية سجق وتيجي المكتب هنرحب بيها

كتب- محمد أبو بكر:

قالت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، كفاية يا فانز أم خالد رسائل والنبي ساعديها والنبي اقفي معاها، وأم خالد لو عايزة نقف معاها وناخد إجراءات طبعا تنورنا وتشرفنا، وهنتفاوض على الأتعاب، يعني صنية سجق من اللي كانت بتصحى الساعة 2 بليل تعملها، أو حلة محشي أو طلعة جمبري.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على "تيك توك": الحقيقة يعني احنا مستعدين لكن كمكتب محاماه مش عربية إسعاف ومش بنتحرك من تلقاء نفسنا لإنقاذ ضحايات الخلافات الأسرية، إنما احنا الناس لازم تيجي لينا وتطلب خدماتها من نفسها، واحنا هنبقى كريتيف في موضوع الأتعاب دا وهنعزكم كلكم، ممكن تكون سمك وجمبري من اللي كانت بتعملهم.

وتابعت: أنا شخصيا بحب أم خالد وخفة دمها وأكيد هحب طبيخها، ولو عندها استعداد تجيب صنية سجق وتيجي المكتب، احنا عندنا استعداد وبنرحب بيها أهلا وسهلا.