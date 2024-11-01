بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والورش

كتب- محمد أبو بكر:





بدأ في الـ 12 منتصف ليلة أمس الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي نص على تغيير الساعة في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، مواعيد مواعيد غلق المحلات والكافيهات 2024 بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024، كما يلي:



مواعيد غلق المحلات والكافيهات



يبدأ العمل يوميًا من الساعة 7 صباحًا، ويكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً.



يتم تمديد ساعات العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وكذلك في الإجازات الرسمية.



تستمر مواعيد غلق المطاعم والكافيهات حتى الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بخدمة توصيل الطلبات على مدار 24 ساعة.



مواعيد غلق الورش 2024



تبدأ الورش عملها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.



تستثنى الورش الموجودة في المناطق على الطرق ومحطات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.



وتوجد أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق مثل المخابز، الصيدليات، محال البقالة، والخضار والفاكهة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.