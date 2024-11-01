بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. متى يبدأ فصل الشتاء؟

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ في الـ 12 منتصف ليلة أمس الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي نص على تغيير الساعة في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويهتم عدد من المواطنين، بالبحث عن موعد فصل الشتاء 2024 - 2025 بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد فصل الشتاء 2024 - 2025 بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

كشفت الحسابات الفلكية مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة، حيث بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيو 2024 واستمر 93 يوما و15 ساعة وينتهي السبت 21 سبتمبر، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة،

يبدأ فصل الشتاء، وفقًا للحسابات الفلكية، السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.

وبدأ فصل الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر ومن المقرر له أن يستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة.