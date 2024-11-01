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وزير الأوقاف والمفتي يشهدون احتفال محافظة كفرالشيخ بالعيد القومي - صور

01:39 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري والأستاذ الدكتور نظير عياد
  • عرض 7 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري والأستاذ الدكتور نظير عياد
  • عرض 7 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري والأستاذ الدكتور نظير عياد
  • عرض 7 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري والأستاذ الدكتور نظير عياد
  • عرض 7 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري والأستاذ الدكتور نظير عياد
  • عرض 7 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري والأستاذ الدكتور نظير عياد
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


شهد الدكتور أسامة الأزهري والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ احتفال المحافظة بعيدها القومي، اليوم الجمعة.


وألقى خطبة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق الشيخ حاتم البري إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ والتي جاءت بعنوان: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.


وأكد في خطبته أن الحَضَارَةَ بِنَاءٌ مُتَكَامِلٌ أَسَاسُهُ القُوَّةُ البَشَرِيَّةُ وَالاقْتِصَادِيَّةُ والعِلْمِيَّةُ وَالأَخْلَاقِيَّةُ، وَالمتأَمِّلُ فِي قَوْلِ الحَقِّ سُبْحَانَهُ: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" يُدْرِكُ أَنَّ سِرَّ عُمُومِ لَفْظَةَِ (قُوَّة) فِي هَذَا الخِطَابِ القُرْآنِيِّ المُنِيرِ هُوَ بَيَانُ اتِّسَاعِ وَتَعَدُّدِ أَسْبَابِ القُوَّةِ الَّتِي أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُعِدَّهَا وَنَرْصُدَهَا لمواجَهَةِ التَّحَدِّيَاتِ، وَأَنَّ مَنَاطَ هَذِهِ القُوَّةِ هُوَ البِنَاءُ الحَقُّ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي يُقَدِّمُ لِلدُّنْيَا العُمْرَانَ وَالأَمَانَ وَالعِلْمَ وَالفِكْرَ وَالنُّورَ وَالبَصِيرَةَ، قَبَسٌ مِنَ الحِكْمَةِ يَحْمِلُه، وَسِرَاجٌ مِنَ النُّورِ وَالبَصِيرَةِ يَسْعَى بِه، وَنفَسٌ مِنَ الهِمَّةِ وَالنُّورِ وَالعِلْمِ يَسْرِي بِهِ فِي النَّاسِ.

الدكتور أسامة الأزهري الدكتور نظير عياد محافظة كفرالشيخ
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