لتحويلها من سكني لتجاري.. تحرك برلماني بشأن تهديد المحافظات بتشميع عيادات الأطباء

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير التنمية المحلية بسبب مطالبة المحافظين الأطباء بالتصالح على مقار العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري.

وقال أبو الخير، في طلب الإحاطة، إن المحافظات هددت الأطباء بغلق العيادات وتشميعها وقطع المرافق عنها وذلك بالمخالفة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة للجنة الادارة المحلية لمناقشة الطلب والوقوف على حلول نهائية لها.