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برلمانية: نرفض المزايدة أو التشكيك في جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

07:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

النائبة أمل سلامة

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كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضها محاولات المزايدة على الموقف المصري بشأن دعم القضية الفلسطينية، ومساندة كل التحركات الرامية إلى تسوية الصراع وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت البرلمانية، أن محاولات النيل من موقف مصر والتشكيك فيها لن يتوقف، خصوصًا من بعض المعادين للدولة المصرية، ممن يحاولون التقليل من أهمية التحركات في هذا الشأن، أو نشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وقالت سلامة: "محاولات التشكيك في الموقف المصري لن تثنينا عن المضي قدما في دعم فلسطين، وسنظل كما كنا عبر التاريخ، خير سد للقضية".

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية على جميع المستويات لتسوية القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لم ولن تتوقف، قائلة: هذه الجهود لا يمكن أن ينكرها أحد.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القضية الفلسطينية التشكيك القدس الشرقية
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