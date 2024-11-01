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برلماني يوضح رسائل الرئيس السيسي لرئيس الاستخبارات الأمريكية

03:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

النائب محمد الجبلاوي

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كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسائل حاسمة خلال لقاءه مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مؤكدًا أن الرئيس عبر عن الموقف المصري الثابت والراسخ والداعم لضرورة التهدئة والحرص على عدم توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.

وأضاف "الجبلاوي"، أن الرئيس السيسي يحرص دائما في كافة المناسبات واللقاءات والمحافل الدولية على التأكيد بضرورة العمل لحل الدولتين وإنه المسار الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت ولا تزال مجهودات ضخمة لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها وكذلك وقف نزيف دماء الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد كذلك على أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه الشقيق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص دائما على الحفاظ على مقدرات كافة الدول العربية.

وأشاد النائب محمد الجبلاوي، بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي تحدث عنها الرئيس السيسي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس رغبة مصر في حماية القضية الفلسطينية وحقن دماء الأشقاء.

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