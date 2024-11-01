وزيرة التنمية المحلية ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تسلمان جوائز شنغهاي لـ5 مدن حول العالم

كتب- محمد نصار:

سلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وآنا كلوديال روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن (جائزة شنغهاي) وذلك خلال يوم المدن العالمي الذي يعقد بمقر مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وني هونغ وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين، ويعقد يوم المدن العالمي تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية" وذلك في إطار استضافة مصر المنتدي الحضري العالمي من ٤-٨ نوفمبر القادم .

وقامت وزيرة التنمية المحلية ووكيلة الأمم المتحدة بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب وتسلم الجائزة البشير بنحميد نائب الرئيس للمالية حيث بذلت المدينة جهودًا كبيرة في مجال الإدارة المستدامة للمياه وحققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية الخضراء. ومن خلال إشراك المواطنين في الحوكمة الحضرية.

كما تسلمت السيدة أريا راجندران: عمدة مدينة ثيروفانانثابورام، الهند حيث قادت المدينة تطوير النقل المستدام والبنية التحتية الذكية، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة،

كما تسلم السيد / عبد الرحمن المانع: مخطط حضري أول ورئيس وحدة التخطيط المكاني البلدي الجائزة عن الدوحة، قطر حيث نجحت الدوحة في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة من خلال سلسلة من السياسات وخطط العمل، كما تسلمت السيدة ماريا دل روسيو لومبيرا غونزاليس: مستشارة بمكتب العمدة عن مدينة إيزتابالابا، المكسيك الجائزة حيث خضعت المدينة لتحول حضري مستدام، مما يضمن احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بشكل كامل، كما تسلمت السيدة أليسون لايتون: الرئيس التنفيذي للمدينة ملبورن ، استراليا التكريم الخاص بالمدينة والتي تضع العدالة والإدماج في قلب مبادراتها، مما يضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الاسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً لمدينة الاسكندرية العريقة.

جدير بالذكر ان جائزة شنغهاي تعد جائزة منظمة من قبل برنامج الأمم المتحدة ومدينة شنغهاي وتهدف إلي تسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة حيث تركز علي النهوض بالهدف رقم ١١ من اهداف التنمية المستدامة و تعزيز توطين اهداف التنمية المستدامة؛ كما تساعد الجائزة علي بناء منصة للنهوض بخطة موئل الامم المتحدة الاستراتيجية و البرامج الرئيسية وإطار المرصد الحضري العالمي.