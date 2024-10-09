يُهدد دولة بطوفان يستحيل إيقافه.. خبير يكشف مخاطر سد السرج الإثيوبي

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، مخاطر سد وادي السرج الإثيوبي المقام بمنطقة سد النهضة.

وقال شراقي خلال تصريحاته لمصراوي، الأربعاء، إن سد السرج الإثيوبي شيدته الحكومة الإثيوبية على وادي السرج لحجز المياه لدى منطقة السد، موضحا أن السد حجز حتى الآن ما يقرب من 42 مليار متر مكعب من المياه المحتجزة خلف سد النهضة.

وتابع شراقي: لولا سد السرج كان ستصبح كمية المياه المخزنة لدى سد النهضة 18 مليار متر مكعب فقط من أصل 60 مليار متر مكعب.

واختتم شراقي حديثه محذرا من انهيار سد السرج قائلا" سيتسبب في طوفان مياه على الأراضي السودانية يستحيل إيقافه".