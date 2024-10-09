رياح وحرارة وبرودة بهذا التوقيت.. توقعات حالة الطقس غدا

السكة الحديد: ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن قضبان موردة من الصين

"مصر إيد واحدة".. إقبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 10 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على شمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت إلى أن طقس غدا الخميس يشهد رياحًا تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.