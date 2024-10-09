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وزير المالية: فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم الضريبية

06:51 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

أحمد كجوك وزير المالية

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

وأشار كجوك إلى أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، تأكيدًا لمبدأ الثقة الذي تسعى الوزارة لبنائه مع شركائها من الممولين.

كما لفت إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.

أحمد كجوك وزير المالية فرصة جديدة للممولين أحكام القوانين الضريبية
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وزير المالية: السماح بتقديم وتعديل الإقرارات الضريبية من 2020 لـ 2023 دون عقوبات

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