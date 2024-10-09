لأول مرة.. وزير المالية: نظام ضريبي لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا

كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن الوزارة جادة في بناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أهمية الاستماع لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين، من أجل تجاوز التحديات من خلال التطوير المستمر.

وقال الوزير: "اليوم نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي".

وأشار إلى أنه سيتم لأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط لتحفيز صغار ومتوسطي الممولين الذين يحققون إيرادات سنوية تصل إلى 15 مليون جنيه.