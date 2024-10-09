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السيسي يهنئ قيس سعيد بإعادة انتخابه رئيسًا لتونس

05:56 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي قيس سعيد، لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التونسية الشقيقة، معرباً عن خالص تمنياته للرئيس التونسي بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين تجاه التصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

من جانبه؛ أعرب الرئيس التونسي عن تقديره البالغ للفتة الكريمة من الرئيس، مؤكداً عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت على مختلف الأصعدة، ومشدداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر ودفعه إلى آفاق أرحب، تلبي تطلعات الشعبين المصري والتونسي الشقيقين.

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