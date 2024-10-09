الهضيبي: التحالف الوطني تجسيد للتعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني

كتب- نشأت علي:

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى.

وأكد في بيان اليوم، أن التحالف الوطني نجح في تقديم العمل الأهلي بشكل جديد، فلم يعد مقتصراً على العمل الخيري، وإنما بات له أبعاد تنموية مهمة، فضلاً عن ترسيخ عدد من المبادئ والقيم من بينها تعزيز التكافل وترسيخ ثقافة التطوع بين الشباب المصري.

وقال "الهضيبي" إن التحالف الوطني نجح في توحيد جهود المجتمع الأهلي والمدني بما يخدم أهداف التنمية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن مساهمته الفاعلة في تعزيز جهود الدولة المبذولة في محور بناء الإنسان المصري وتمكينه من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يساهم في تعزيز روح الوطنية والانتماء لدى قطاع عريض من أبناء الوطن، وبذلك يصبح كل مواطن شريكًا في البناء والتنمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التحالف الوطني هو تجسيد واضح للتعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث بات التحالف أحد أذرع الدولة للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية ومستحقي الدعم، حيث يمتلك التحالف قاعدة بيانات ضخمة، وحشداً ضخماً من المتطوعين الذين يمكنهم الوصول إلى جميع المناطق بما فيها النائية والحدودية.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أصبح أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، فضلاً عن دوره في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في قطاع غزة، حيث لعب دورًا مهماً في توصيل المساعدات، فأصبح أحد القوى الناعمة للدولة المصرية.