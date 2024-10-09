معاش الإعلامية نبيلة سنبل يشعل السوشيال ميديا.. ورئيس البنك الأهلي يتدخل -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أثارت استغاثت الإعلامية نبيلة سنبل، بشأن امتناع البنك الخاص بها عن إرسال مندوب المعاش الشهري إلى منزلها بعد أن اعتادت على أن يوصله لها لمدة عامَين متتاليَين، تفاعلًا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتبت الإعلامية نبيلة، البالغة من العمر 83 عاماً، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها ليس لها مصدر دخل سوى المعاش، وأنها بعد موافقة المسؤولين اعتادت أن يأتيها المعاش شهريًّا من خلال مندوب يرسله البنك؛ ولكن فجأة طالبها البنك بالحضور شخصيًّا لاستلام المعاش؛ مما شكَّل عبئًا عليها".

وأضافت نبيلة سنبل: تخيل واحدة مثلي في الثالثة والثمانين.. لا تملك سوى معاشها.. والله عز وجل أكرمني بموافقة البنك الأهلي فرع عبد العزيز آل سعود بالمنيل، وبصفة استثنائية، بعد موافقة المسؤولين استثنائيًّا لصرف معاشي من خلال مندوب يحضره للمنزل.. وذلك منذ أكثر من عامَين.

وتابعت الإعلامية: يوم الخميس، أرسلت سيدة بطلبي للبنك لإبلاغهم بإحضار المندوب كالمعتاد؛ ولكن رفضوا وصمموا على عدم إرسال المعاش، وفي النهاية طلبوا منها الحضور الإثنين؛ أي اليوم (وقتها).. ومن العاشرة صباحاً وحتى الرابعة ظلوا يراوغون، وفي النهاية رفضوا إرساله.

واختتمت سنبل: هل كل رئيس بنك يأتي لا بد أن يلغي كل القرارات السابقة؟ قائلةً: يعز عليَّ في هذه السن أن أكتب على الملأ كيف أعيش.

كان هذا الأمر أثار موجة من التعاطف مع الإعلامية نبيلة سنبل، من قِبل محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن تضامنهم الكامل معها.

وعلَّق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على منشور الإعلامية نبيلة سنبل، موجهًا دعوته لها للتواصل معه لحل المشكلة.

وتعد الإعلامية نبيلة سنبل مقدمة البرنامج الإذاعي الشهير (ما يطلبه المستمعون)، كانت تقدمه على الهواء مباشرةً منذ افتتاح إذاعة الشرق الأوسط، كما قدمت برامج (الضوء الأحمر) و(مصر في عيون العالم)، و(الطيور المهاجرة)، و(وصفات جدتي)، و(عظماء العالم)، و(أعلام خالدون).

وهي أول مذيعة ترافق رئيس الجمهورية في زيارة خارج البلاد، مع الزعيم جمال عبد الناصر، كما نقلت العديد من الحفلات والفعاليات، ومنها حفلات للفنان عبد الحليم حافظ.

نبيلة سنبل مواليد 25 يوليو 1941، وهى ابنة العطافي سنبل، وزير المالية في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، حصلت على ليسانس الآداب قسم الدراسات النفسية، والتحقت بالإذاعة المصرية في 15 مارس 1964، كمذيعة وقارئة للنشرة الإخبارية، ومقدمة برامج بإذاعة الشرق الأوسط.





