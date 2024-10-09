الزراعة تعلن حصاد 70٪ من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، حتى 7 أكتوبر الجاري.

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده من المساحات المزروعة بمحصول الأرز 69٪ في 6 محافظات هي: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.

وأشار عزوز إلى أنه حتى تاريخه، بلغ إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز في هذه المحافظات حوالي 970 ألف طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 415 ألف طن، وما تم تشوينه 477 ألف طن. لافتًا إلى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد عزوز استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين بأهمية تلك المنظومة والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي أو الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين التربة. بالإضافة إلى التوعية بمخاطر السحابة السوداء التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة، مما يؤثر على صحة المواطنين. لافتًا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ أكثر من 1500 ندوة إرشادية في المحافظات الستة.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم إنتاج أكثر من 6300 طن من الأسمدة العضوية نتيجة إعادة تدوير قش الأرز في هذه المحافظات، مما يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.