برلماني: تفتيش حرب الفرقة السادسة رسالة مهمة للداخل والخارج

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رسالة مهمة للغاية في ظل ما تواجهه المنطقة من توترات وتصعيد عسكري من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، على حدود مصر الشرقية.

وقال إن هذه الرسالة تفيد بأن الجيش المصري لديه من الإمكانات والجاهزية ما يمكنه من حماية أمن مصر واستقرارها أمام كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات مصر وحدودها.

وأوضح "محسب" في بيان اليوم، أن تفتيش الحرب هو عملية تُجرى على وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بشكل دوري ومخطط، لرصد دقيق لمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ المهام، والروح المعنوية للمقاتلين بمختلف رتبهم ودرجاتهم العسكرية، فضلاً عن الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات والأجهزة المتنوعة التي لدى القوات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن خيار مصر الاستراتيجي سيظل دائمًا هو السلام وتعزيز التنمية، لكن ذلك يتطلب وجود قوة تحميه وتدعمه ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، مجددًا ثقته في القوات المسلحة المصرية التي تتابع عن كثب تطورات الأحداث في المنطقة، وتدرك بشكل واضح حجم التحديات والمخاطر التي قد تطرأ نتيجة تلك الأحداث.

وأكد أن الدولة المصرية وجيشها العظيم لديهما من السيناريوهات ما يمكنهما من التعامل مع تهديدات لأمن مصر.

وشدد النائب أيمن محسب على أن تفتيش الحرب الذي شهدناه أمس يحمل رسالة طمأنة للشعب المصري مضمونها أن القوات المسلحة المصرية جاهزة تمامًا لأي مهمة لحماية أمن مصر واستقرارها، داعيًا الشعب المصري للالتفاف حول قيادته السياسية وقواته المسلحة في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية تتطلب وحدة الجبهة الداخلية.